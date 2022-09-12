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Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın eşi paylaştı! "Oğlum ve ben şiddet görüyoruz"

12.09.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başak Ceylan Torun bir süredir evli olduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü sosyal medyada paylaştı. Genç kadın çocuğuyla birlikte şiddet gördüğünü söyleyerek "Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş" dedi. Boşnak'ın evlendikten kısa süre sonra çirkin mesajları ifşa olmuştu.

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın eşi paylaştı! "Oğlum ve ben şiddet görüyoruz"

Başak Ceylan Torun evlendikten kısa bir süre sonra eşinin başka kadınlarla mesajlarının ifşa olmasıyla gündeme gelmişti. "İçine bebek koyarım", "Beyaz sütyeninle seni hamile bıraksam" gibi mesajları ifşa olan şarkıcı Kaan Boşnak hakkında yeni bir iddia gündemde...

2020 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak ile evlenen Başak Ceylan Torun sosyal medya hesabından kendisinin ve oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti.

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Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu:

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"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş."

Ekran Alıntısı

SEVGİLİSİNE DE ŞİDDET İDDİASI

Başak Ceylan Torun'a pek çok dayanışma mesajı gelirken ünlü şarkıcı ise henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Bu arada eşini aldatan Boşnak'ın gizli ilişki yaşadığı sevgilisine de şiddet uyguladığı öne sürülüyor.

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kaan boşnak sosyal medya evlendi ünlü şarkıcı
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