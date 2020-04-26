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Zabıta ekiplerinden 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü sürprizi

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğum günü sokağa çıkma yasağına denk gelen 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.İzmit ilçesi Hacı Hızır Mahallesi sakinlerden Gökdemir ailesinin oğlu Ege Gökdemir, 11.

Zabıta ekiplerinden 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü sürprizi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğum günü sokağa çıkma yasağına denk gelen 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.
İzmit ilçesi Hacı Hızır Mahallesi sakinlerden Gökdemir ailesinin oğlu Ege Gökdemir, 11. yaş gününü sokağa çıkma yasağı sebebi ile pastasız bir kutlamaya hazırlanırken yapılan sürprizle büyük mutluluk yaşadı. Küçük Ege’nin ailesi İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak durumu anlattı ve oğullarının doğum gününü pastayla kutlamak için destek istedi.
Marketlerin ve pastanelerin saat 14.00’a açık olması sebebiyle hızlıca pasta arayışına giren İzmit Belediyesi ekipleri, Ege’nin sürpriz doğum günü için hazırlıklarını tamamlayarak evine gitti. Gökdemir ailesinin evinin önünde doğum günü pastasını mumlarla süsleyen zabıta ekiplerine kapıyı yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Ege açtı. Pastayı görünce büyük mutluluk yaşaya Ege, ekiplere teekkür etti.

Zabıta ekiplerinden 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü sürprizi

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