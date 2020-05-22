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Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı öncesi Denizli Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini denetledi.Pamukkale Belediyesi, halk sağlığı konusunda denetimlerine devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi Denizli Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini denetledi.
Pamukkale Belediyesi, halk sağlığı konusunda denetimlerine devam ediyor. Pazar günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı öncesi Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerine yönelik periyodik denetimlerini yapan ekipler işletmeleri tek tek inceledi. Ekipler, özellikle hijyen konularında hassasiyet gösterirken, işletmelerin imalatları uygun şartlarda yapıp yapmadığını da denetliyor. Tezgah altı olarak da bilinen sağlıksız imalathane koşullarına sahip yerler konusunda ekipler hassasiyet gösterirken, ilçe genelinde bu ve benzeri yerlere kesinlikle izin verilmiyor. İlçe genelinde yapılan denetimlerde halka sağlıksız ürün sunan hiçbir işletmenin olmadığı tespit edildi.
Ramazan Bayramı öncesi zabıta denetimlerinin daha da yoğunlaştığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımızın sağlıklı ürünlere ulaşması bizim önceliklerimiz arasındadır. Bunun için zabıta ekiplerimiz işletmelere yapılan denetimlerle sağlıksız koşulların oluşmasına izin vermiyor. Ramazan Bayramı öncesi en çok talep edilen ürünler olan tatlılar konusunda da denetimler yaparak halkımızın sağlıklı ürünlerle bayramı geçirmesi için hassasiyet gösteriyoruz. Pamukkale’de merdiven altı denilen sağlıksız koşullarda üretim yapmak isteyenlere kesinlikle izin verilmiyor. Bu konuda da gerekli çalışmalar ekiplerimiz tarafından gece gündüz demeden yapılıyor” dedi.

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