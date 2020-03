Zabıta kasapları denetledi

Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren kasaplarda denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında kasaplardaki etlerin mühürleri kontrol edildi. Mezbaha harici kesime rastlanmadı. Ruhsatsız çalıştıkları tespit edilen kasap esnafa tebligat bırakılarak ruhsat alması için süre verildi.

Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi.

Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştiren Bafra Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetimlerine devam edeceği belirtildi.