Zabıta yeni yıl öncesi işyerlerini denetledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi işyerlerini denetledi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı öncesi kuruyemiş, pastane ve tatlı satış yerleri başta olmak üzere işyerlerinde denetim yaptı.

İlçe genelindeki gıda üretim ve satış yerlerini denetleyen ekipler Covid-19 tedbirlerine uyum, gıdaların saklanması, depolanması, son kullanma tarihleri, genel temizlik, çalışan personelin kıyafetleri, hijyen eğitim belgesi gibi konularda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek “Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuzluk karşısında Alo 153 Zabıta hattını ya da 0 372 333 11 53 numaralı telefonu arayarak şikayetlerini dile getirebilirler” dedi.

