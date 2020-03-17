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Zabıtadan Korana virüs alarmı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.03.2020 08:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde esnafları denetledi ve hijyen uyarısında bulundu.Emet Belediyesi, küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması, ayrıca işyerlerinde hijyen kuralları için sıkı denetimlerini sürdürüyor.Korona virüsü vakalarının Türkiye’de görülmesi üzerine Emet Belediyesi önlemlerini iki katına çıkardı.

Kütahya’nın Emet Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde esnafları denetledi ve hijyen uyarısında bulundu.
Emet Belediyesi, küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması, ayrıca işyerlerinde hijyen kuralları için sıkı denetimlerini sürdürüyor.
Korona virüsü vakalarının Türkiye’de görülmesi üzerine Emet Belediyesi önlemlerini iki katına çıkardı. Emet’te titizlikle süren temizlik ve hijyen çalışmalarının yanı sıra, Emet Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, doğabilecek mağduriyetleri engellemek için alarma geçti. Zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi için sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Kolonya, sıvı el sabunu, maske, eldiven gibi hijyen ürünleri ile gıda maddelerinde yapılan denetimlerde, ürünlerin alış ve satış fiyatlarına, fiyat değişikliklerinin hangi tarihten itibaren yapıldığına dikkat ediliyor. Ayrıca işyerlerinde uyulması gereken hijyen kuralları belitiliyor.

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