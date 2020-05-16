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Zabıtadan örnek davranış

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından 6 yetim çocuğa bayram kıyafetleri ile hediye çeki verildi.Zabıta Müdürü Erol Ersoy, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptıkları yardım etkinliğine belli zaman aralıklarıyla devam edeceklerini belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından 6 yetim çocuğa bayram kıyafetleri ile hediye çeki verildi.
Zabıta Müdürü Erol Ersoy, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptıkları yardım etkinliğine belli zaman aralıklarıyla devam edeceklerini belirtti. Ersoy, “Personelimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu yardım aktivitesiyle vatandaşlarımızla personelimiz arasındaki etkileşim ve iletişimin artacağına inanıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüzdeki 12 personelimiz ile Simav ilçe merkezindeki 6 yetim kardeşimize kıyafet ve nakdi yardımda bulunduk. Bu etkinliğimize manevi destek veren Belediye Başkanı Adil Biçer’e teşekkür ediyoruz” dedi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Belediye Zabıta Müdürlüğü personelini örnek davranışından dolayı tebrik etti.

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Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
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