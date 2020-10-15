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Zabıtadan simit fırınlarına gramaj ve hijyen denetimi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki simit fırınlarında gramaj ve hijyen denetimi yaptı.Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak amacıyla Devrek’te faaliyette bulunan simit fırınlarını denetledi.

Zabıtadan simit fırınlarına gramaj ve hijyen denetimi

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki simit fırınlarında gramaj ve hijyen denetimi yaptı.
Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak amacıyla Devrek’te faaliyette bulunan simit fırınlarını denetledi. Denetlenen simit fırınlarının pandemi kurallarına uyup uymadığı, ürettikleri ürünün gramajlarının düşük olup olmadığına ve işyerlerinin hijyenik olup olmadıklarına bakıldı.
Zabıta ekipleri, fırıncı esnafına maske takmaları, pandemi kurallarına uymaları ve işyerlerinin her zaman düzenli ve hijyenik olması yönünde de uyarılarda bulundu. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Halkımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla Zabıta ekiplerimiz denetim ve kontrollerini düzenli bir şekilde yapıyor. Halkımızın sağlığını korumak, onların sağlıklı ve güvenli bir ortamda alış veriş yapabilmelerine yönelik denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Ekiplerimiz aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarımızı pandemi ve hijyenik kurallara uymaları konusunda da uyarılarda bulundu” dedi.

Zabıtadan simit fırınlarına gramaj ve hijyen denetimi

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