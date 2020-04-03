Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını tehdit eden Korona virüs mücadelesinde tedbirlerini artırdı. Zabıta ekipleri, toplu ulaşımdaki sosyal mesafe kuralından marketlerdeki fiyat denetimlerine kadar sıkı bir çalışma yürütüyor.

Antalya genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler

Korona virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ile ilçelerde denetimler aralıksız sürüyor. Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs mücadelesi kapsamında taksiler ve toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi, gıda satışı yapan marketlerde fiyat denetlemesi ve Konyaaltı ile Lara Sahillerinde denetleme yapıyor.

Toplu taşımada sosyal mesafe denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehirdeki farklı noktalarda denetim yapan ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve şoförleri ikaz ediyor. Denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceği belirtildi.