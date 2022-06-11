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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da gençlerle bir araya geldi

11.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da gençlerle bir araya geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da gençlerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Özdağ, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gençlerle buluşarak parti olarak hedeflerini ve yapacakları çalışmaları anlattı.

Planlı kalkınmaya geçeceklerini belirten Özdağ, "Devlet Planlama Teşkilatını kuracağız. 12 senelik planlı kalkınma modellerini geliştireceğiz. Devlet, imalat sanayisini, üretimi, tarımı, yüksek teknolojiyi destekleyecek. Bunun için tüm imalat sanayimiz İstanbul'da. İstanbul'da ağır sanayi de var, yüksek teknoloji, orta ölçekli sanayi de var." diye konuştu.

Özdağ, Marmara bölgesinde deprem riski bulunduğundan Türk ağır sanayisini Bursa-Ankara hattına kaydıracaklarını dile getirerek, sanayi kentlerini Zonguldak Limanı'na demir yollarıyla bağlayacaklarını ifade etti.

Orta ölçekli sanayiyi Trabzon Limanı olmak üzere Erzincan'dan Van'a kadar alana çekeceklerini vurgulayan Özdağ, burada da kentlerin demir yollarıyla bağlanacağını belirtti.

Özdağ, yüksek teknolojiyi, ilaç ve mikroçip sanayisini teşvik edeceklerini, üretimden para kazanacaklarını söyledi.

Bir öğrenci de olsa köy okullarını tekrar açacaklarını anlatan Özdağ, köyde öğrenim başlamadan ailenin köyde kalmadığını, üretim gerçekleşmediğini dile getirdi.

Birbirine benzemeyen 6 liderin yönettiği Türkiye'nin ancak parçalanacağını savunan Özdağ, "Zaten bir tanesi de masanın yanındaki dolabın içine girmiş, oradan fısıldıyor. 'Unutmayın unutmayın!' diyor. Biz tüm bu partilerden ayrılıyoruz. Soruyorlar, 'Niye muhalefeti eleştiriyorsunuz?' diye. Bunlar muhalefet olmadığı için eleştiriyorum. Bunlar sarı muhalefet, bunların hepsi sistem ya da düzen partisi." dedi.

Özdağ, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Öte yandan saat 11.00'de başlayacağı duyurulan söyleşi 12.00'de başlayınca bekleyenlerden bazıları tepki göstererek salonu terk etti.

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