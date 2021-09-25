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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

25.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

Özdağ, partisinin il başkanlığının açılışında, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Batman ilk teşkilatının ilk ataması yapılan teşkilatlar arasında yer aldığını aktaran Özdağ, gelecek bir ay içerisinde tüm Türkiye'de atamalarının yapılıp il teşkilatlarının kurulacağını belirtti.

Batman teşkilatına teşekkür eden Özdağ, Türkiye için Batman'ın ne kadar önemli olduğunu partililer olarak gayet iyi bildiklerini aktardı. Özdağ, "Batman ilk kez geldiğim bir şehir değir. 90'lı yıllardan beri birçok kez gelip gitmiş olduğum, dostlarımın olduğu bir şehir. Bundan sonra da Zafer Partisi Batman'da sahada çalışmalarını ortaya koyarak, Batmanlıların en kısa zamanda gönlünü kazanacaktır. Bundan eminiz." diye konuştu.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra Turgut Özal Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti.

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