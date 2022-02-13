Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Hatay il başkanlığının açılışına katıldı.

Özdağ, ilk olarak Kırıkhan ilçesindeki şehitliği ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.

Ardından şehir girişinde partililer tarafından karşılanan Özdağ, Atatürk Caddesi'nde partisinin Hatay il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

İl binasında partililerle sohbet eden Özdağ, daha sonra Saray Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret etti.

Özdağ'a ziyaretleri sırasında, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ceylan, Bekir Şahin, Adem Taşkaya, Aslan Yaman, Sevdagül Tunçer, Tuğrul Kihtir, İsmail Türk, Genel Sekreter Cezmi Polat, Zafer Partisi Hatay İl Başkanı Adem Kaya ve bazı teşkilat üyeleri de eşlik etti.

