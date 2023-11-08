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Zafer Partisi İlçe Başkanı aracının yanında ölü olarak bulunmuştu

08.11.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde iki gündür kayıp olan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, aracının yanında ölü olarak bulunurken olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İddiaya göre olay anında bölgede bulunan kadının verdiği ilk ifadesinde yaşanan tartışmanın ardından Şahin’in başına taşla vurduğunu söylediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin’den iki gündür haber alınamaması nedeniyle, hakkında arama çalışması başlatıldı. Ramazan Şahin’in (59) cep telefonundan son olarak Ortaca-Fethiye Karayolu Kocabel mevkiinde sinyal alındığı tespit edilince, ekipler olay yerine gitti ve Ramazan Şahin’in aracının yanında cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Şahin’in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili yapılan tahkikatta Şahin’in kaybolduğu gün bir kadınla birlikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadın ifadesinde, olay günü Ramazan Şahin ile aralarında tartışma yaşandığını ve tartışmanın şiddetlenmesi ile kendisini kurtarmak için Şahin’in başına taşla vurduğunu, ardında da olay yerinden ayrıldığını, ayrıldığı esnada Ramazan Şahin’in hayatta ve iyi durumda olduğunu söylediği iddia edildi. İfadesinin ardından kadının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor doğrultusunda soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.

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