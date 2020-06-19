Zaimoğlu’ndan Cennet ve Cehennem mağaralarına asansör teşekkürü

Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu, yaşlılar ve engellilere yönelik hazırlanan proje kapsamında Cennet-Cehennem mağaralarına Kalkınma Ajansı tarafından yapılan asansör ve seyir terası için teşekkür etti. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Çukurova Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Ali Doğan ve ÇUKTOB Üyesi Mustafa Kale ile birlikte Cennet-Cehennem Obruklarında yapılan projeyi yerinde görüp inceleyen Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, mitolojide Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon’un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem mağaralarının bölge turizmi açısından çok önemli bir çekim merkezi olduğuna dikkat çekti. Kalkınma Ajansı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik hazırlanan proje kapsamında çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası’na da seyir terası yapılmasının son derece yerinde bir hizmet olduğunu ifade eden Zaimoğlu, “Öncelikle bu tür ören yerlerinde yapılan tüm çalışma ve projeler mevzuatın öngördüğü uzman kişilerden oluşan ve bu projeleri inceleyip onaylayan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları tarafından yerine getirilmektedir. Mersin ilimizdeki Cennet-Cehennem ören yerine seyir terası ve asansör de dahil olmak üzere yapılan tüm yapılar Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun onayladığı projeler çerçevesinde yapılmıştır” dedi. Mersin’in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaraları için yaptırılan asansör ve seyir terası sayesinde bu tarihi mekanı daha fazla kişinin ziyaret edebileceğini de belirten Çuktob Başkanı Zaimoğlu “Cennet Obruğuna 452 basamakla iniliyordu, inmesi nispeten daha kolay olsa da obruktan tekrar yukarıya çıkmak çok zor oluyordu, özellikle yaşlı ve sağlık yönünden belli rahatsızlıkları olan insanlar inip çıkamadıkları için doğa harikası Cennet obruğunu ziyaret edemiyordu. Asansörün yapılması sayesinde artık hem engelli hem de yaşlı vatandaşlarımız daha rahat ziyaret edebileceklerdir, projeyi hayata geçiren başta Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Mersin Valimiz Ali İhsan Su’ya, Çukurova Kalkınma Ajansına ve emeği geçen tüm yetkililere turizmciler adına teşekkür ediyoruz ” dedi.

Yaşlılar ve hastalar da ziyaret edebilecek

Çukurova Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Ali Doğan da, “Cennet-Cehennem Obruklarında yapılan projeyi yerinde görüp inceledik, geçtiğimiz yıllarda aşağıya inip te rahatsızlanan birçok vatandaşı yukarı çıkarma problemi yaşanmaktaydı. Yapılan asansör sayesinde aşağıda rahatsızlanan insanlara da en hızlı şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. Yaşlıların, kalp hastalarının ve ayrıca dünya nüfusunun yaklaşık yüzde on üçüne tekabül eden engelli bireylerin de bu doğa harikası güzellikleri görmesini sağlayacağı için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret eden turist sayısında önemli artış sağlayacak

ÇUKTOB Üyesi Mustafa Kale ise yapılan seyir terası ve asansörün benzerlerinin dünyanın birçok tarihi mekanlarında bulunduğunu, Çin, İsviçre, İsveç, Malta gibi daha birçok ülkelerdeki tarihi mekanlarda yapılan asansörler sayesinde ziyaret eden turist sayısında büyük artışlar kaydedildiğini hatırlattı. Kale, “Dünyada çok sayıda örneği bulunan Seyir Teraslarından ülkemiz genelinde de en az 10 değişik ilimizde yapılan seyir teraslarının da o ildeki mekanları ön plana çıkarmaktadır” dedi.

