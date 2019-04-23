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Zalgiris 57 - 66 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague play-off)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 23.04.2019 22:03 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi çeyrek final play-off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, Litvanya'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 66-57 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Zalgiris 57 - 66 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague play-off)

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Fenerbahçe Beko zalgiris THY Euroleague

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