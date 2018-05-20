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Zalgiris CSKA Moskova'yı 79-77 yenerek THY Euroleague'de 3. oldu

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.05.2018 21:21 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvnaya'nın Zalgiris takımı, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 79-77 yenerek üçüncü oldu.

Zalgiris CSKA Moskova'yı 79-77 yenerek THY Euroleague'de 3. oldu

Karşılaşamaya Higgins'in 7 sayısıyla başlayan CSKA Moskova, ilk 4 dakikayı 11-6 önde geçti. Zalgiris, 1 dakika içinde bulduğu 6-0'lık seriyle 12-11 öne geçti. Litvanya temsilcisi ilk çeyreği 22-19 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Zalgiris, 16. dakikayı 34-29 önde tamamladı. Zalgiris, soyunma odasına 41-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Zalgiris büyük bir üstünlük kurdu. Litvanya temsilcisi sert savunmasının yanında hücumda da çok rahat oynadı ve 28. dakikada farkı 23'e kadar çıkarttı: 39-62. Zalgiris, final periyoduna 69-48 üstün girdi.

Final periyodunda baskılı savunma yapan ve rakibini top kayıplarına sürükleyen CSKA Moskova, 38. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-77. Kulagin'in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle Rus ekibi bitime 39 saniye kala farkı 2'ye (77-79) kadar çekti. Son topu kullanma fırsatı yakalayan CSKA Moskova, sayı bulamadı ve Zalgiris, sahadan 79-77 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Salon: Stark Arena
Hakemler: Daniel Hirrezuelo (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Robert Lottermoser (Almanya)
CSKA Moskova: Higgins 12, Rodriguez 9, Kurbanov, Antonov, Hunter 14, De Colo 5, Fridzon 5, Clyburn 2, Kulagin 14, Khryapa 3, Hines 6, Rudd 7
Zalgiris: Pangos 9, Ulanovas 14, Toupane 6, Jankunas 15, Davies 2, Udrih 2, Milaknis 3, Micic 15, White 4, Kacaliauskas 9
1. Periyot: 19-22
Devre: 35-41
3. Periyot: 48-69

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Anahtar Kelimeler:
zalgiris cska moskova THY Euroleague

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