Zalgiris Kaunas, Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Zalgiris Kaunas, bu kapsamda iç transfer Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milaknis'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu. Litvanyalı basketbolcu, kariyerinde Kaunas Triobet, Rudupis Prienu ve UNICS Kazan takımlardan da forma giydi.
(İHA)
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