Zalgiris Kaunas, Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Zalgiris Kaunas, bu kapsamda iç transfer Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milaknis'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu. Litvanyalı basketbolcu, kariyerinde Kaunas Triobet, Rudupis Prienu ve UNICS Kazan takımlardan da forma giydi.

(İHA)

