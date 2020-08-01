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Zalgiris Kaunas, Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 01.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, deneyimli basketbolcusu Arturas Milaknis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Kaunas ile THY Euroleague'de 28 maça çıktı ve 7.4 sayı, 1.5 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Zalgiris Kaunas, Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Zalgiris Kaunas, bu kapsamda iç transfer Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milaknis'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu. Litvanyalı basketbolcu, kariyerinde Kaunas Triobet, Rudupis Prienu ve UNICS Kazan takımlardan da forma giydi.

(İHA)

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