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Zalgiris Kaunas, Patricio Garino'yu kadrosuna kattı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 24.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, son olarak Baskonia'da forma giyen Arjantinli basketbolcu Patricio Garino ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı basketbolcu, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 6.7 sayı ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Zalgiris Kaunas, Patricio Garino'yu kadrosuna kattı

THY Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunes, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna Patricio Garino'yu kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Garino ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Arjantinli basketbolcu, son 3 sezondur Baskonia Vitoria Gasteiz forması giyiyordu ve bu sezon İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. 27 yaşındaki basketbolcu ayrıca NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Orlando Magic'te de forma giydi.

(İHA)


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