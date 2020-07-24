Zalgiris Kaunas, Patricio Garino'yu kadrosuna kattı

THY Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunes, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna Patricio Garino'yu kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Garino ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Arjantinli basketbolcu, son 3 sezondur Baskonia Vitoria Gasteiz forması giyiyordu ve bu sezon İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. 27 yaşındaki basketbolcu ayrıca NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Orlando Magic'te de forma giydi.

(İHA)



