Zalgiris Kaunas, Patricio Garino'yu kadrosuna kattı

THY Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunes, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna Patricio Garino'yu kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Garino ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Arjantinli basketbolcu, son 3 sezondur Baskonia Vitoria Gasteiz forması giyiyordu ve bu sezon İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. 27 yaşındaki basketbolcu ayrıca NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Orlando Magic'te de forma giydi.
(İHA)
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