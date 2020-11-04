Zam şampiyonu domates

Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 78,05 ile domates oldu.

Verilere göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde ekim ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 1,99 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artış ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,03 artış gerçekleşti.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 ekim ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 4,15 ile giyim ve ayakkabı olurken, bunu yüzde 2,64 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 2,57 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ve yüzde 2,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,88 ile eğitim oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 78,05 ile domates, yüzde 37,32 ile kabak ve yüzde 26,2 ile kazak olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 31,44 ile limon ve yüzde 17,24 ile elma oldu.

