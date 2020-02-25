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Tarihi karar! ''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

FUTBOL HABERLERİ  | 25.02.2020 08:12 | Son Güncelleme

Mısır futbolunun önemli takımlarından Zamalek, federasyon başkanı ve kurullarının istifa etmemesi halinde lig maçlarına çıkmama kararı aldı.

Tarihi karar! ''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

Mısır'ın en köklü kulüplerinden biri olan Zamalek, son dönemde yaşanan hakem hataları ve kulübe verilen cezaların ardından tarihi bir karar aldı.

ZAMALEK BAŞKANI: "İSTİFA ETMEZSENİZ MAÇLARA ÇIKMIYORUZ"

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, ligin Al Ahly'nin lehine dizayn edildiğini belirterek, "Bu federasyon ve kurulları istifa etmediği sürece maçlara çıkmayacağız. Spor Bakanı nerede? Neden olanlara müdahale etmiyor?" şeklinde konuştu.

Süper Kupa maçındaki olayların ardından Zamalek kulübünde Emam Ashour sezon sonuna kadar, Shikabala 8 maç, Juma ise 3 maç ceza almıştı. Kulübe para cezası verilirken, başkan Mansour'a da 3 maç tribüne giriş yasağı gelmişti.

AL AHLY 16'DA 16 YAPTI

Mısır Ligi'nde Al Ahly kulübü 16'da 16 yaparak 48 puanla lider durumda bulunuyor. Ligde 46 gol atan Al Ahly, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Zamalek ligde 31 puanla 3. sırada yer alıyor.

(Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
Zamalek al ahly mısır Futbol Mortada Mansour

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