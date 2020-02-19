YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. “Zaman Tüneli” hem güldürdü hem duygulandırdı

“Zaman Tüneli” hem güldürdü hem duygulandırdı

BAYBURT HABERLERİ  | 19.02.2020 09:31 | Son Güncelleme

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen Kop Savunması konulu tiyatro izleyicileri hem güldürdü hem de duygulandırdı.
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde belediyenin organizasyonuyla, Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tiyatro ekibi tarafından Kop Savunması konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Şair Zihni Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. İki perdelik oyunun ilk bölümünde eğlence dolu dakikalar yaşarken ikinci bölümünde ise duygu dolu anlar yaşadılar.
Dedesi Hasan’ın Kop Dağları’nda şehit düştüğünü öğrenerek arkadaşının yaptığı zaman makinesiyle savaşın gerçekleştiği 1916 yılına zaman yolculuğuna çıkan Halit’in hikâyesini anlatan tiyatro izleyicilerden tam not aldı.
Tiyatroyu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albayı Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri ile vatandaşlar izledi.
Gece, Başkan Hükmü Pekmezci’nin BAYDER Başkanı Fatih Dündar’a plaket vermesi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Nesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendilerNesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan’dan, Kestel çıkarması

Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan’dan, Kestel çıkarması

Bayburt Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:38
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Bayburt Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Cüneyt Epcim, İl Genel Meclisi üyeleriyle buluştu

Vali Cüneyt Epcim, İl Genel Meclisi üyeleriyle buluştu

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Aksa Doğalgaz Gümüşhane - Bayburt Bölge Müdürü Yavuz Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

Aksa Doğalgaz Gümüşhane - Bayburt Bölge Müdürü Yavuz Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

Maliye Bakanı Ağbal Halı Saha Maçında Forma Giydi

Maliye Bakanı Ağbal Halı Saha Maçında Forma Giydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.