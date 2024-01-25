YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Zamanı tek parmağının ucunda oynatıyor

Zamanı tek parmağının ucunda oynatıyor

İHA İHA
25.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da yaşayan ve 15 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası sağ elindeki 4 parmağını kaybeden Duran Ergün, hassas el işçiliği isteyen saatçilik mesleğini babasından öğrendikleri ile devam ettiriyor.

Ordu’da yaşayan 47 yaşındaki Duran Ergün, yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu sağ elinde 4 parmağını kaybetti. Ergün, 10 yaşlarından itibaren gittiği babasının saat dükkanında öğrendiği mesleği sağ elinde tek parmağıyla devam ettiriyor. Babası ile birlikte aynı dükkanda çalışan Ergün, hassas işçilik isteyen saatçilikte kimi zaman zorlansa da ekmek parası için bu mesleği yaptığını belirtiyor.

“ESKİYE GÖRE ZORLANSAM DA MESLEĞİMİ YAPABİLİYORUM”

Duran Ergün, küçük yaşlarda babasının dükkanına gelerek mesleği öğrendiğini ve bu sayede 4 parmağı olmasa da mesleği yapabildiğini söyledi. Ergün, “Baba mesleği saatçilik ile ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Zor oluyor, eskiye göre yaptığım işlerin yüzde 25’i kadarını yapabiliyorum. Bizim işimiz zaten el ustalığı. Bu elim olmadığından sıkıntı çeksem de bu işi yapmak zorundayım. Zorlansam da her türlü saatin tamiratını ve gerekli işlemleri yapabiliyorum. Meslekte saat üzerine her şeyi babamdan öğrendim. Küçük yaşlarda dükkana geldiğimden dolayı Allah razı olsun zamanında öğretti, şimdi de lazım oluyor” diye konuştu.

“BEN DE OĞLUMA YARDIMCI OLUYORUM”

Baba Ali Ergün (78), 1961 yılında gittiği İstanbul’da mesleği öğrendiğini söyledi. 1972 yılından bu yana Altınordu ilçesinde saatçilik yaptığını belirten Ali Ergün, “Oğlum daha çok tamirat, pil ve kayış değişimleri yapıyor. Ben de kendisine yardım ediyorum” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ecel muhtarı traktörün üstünde yakaladıEcel muhtarı traktörün üstünde yakaladı
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıKastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Hakkari’de karla mücadele çalışması aralıksız sürüyorHakkari’de karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 25 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:39
Öğle
12:46
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:06

Ordu Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Perşembe

Halk eczanesi
Aybasti
Dogan eczanesi
Golkoy
Ibnisina eczanesi
Altinordu
Sahin eczanesi
Persembe
Dokuz eylül eczanesi
Unye
Ümit eczanesi
Camas
Arzu eczanesi
Ikizce
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.