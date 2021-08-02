Zambiya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 6 ölü, 40 yaralı

LUSAKA (AA) - Zambiya'nın Tanzanya sınırında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
Zambiya Afet Yönetim ve Azaltma Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, kazada yaralanan 40 kişinin Muchinga eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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