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  4. Zambiya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 6 ölü, 40 yaralı

Zambiya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 6 ölü, 40 yaralı

02.08.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zambiya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 6 ölü, 40 yaralı

LUSAKA (AA) - Zambiya'nın Tanzanya sınırında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Zambiya Afet Yönetim ve Azaltma Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, kazada yaralanan 40 kişinin Muchinga eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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