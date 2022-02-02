Zanetha Goeieman Coleman ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı resmi hesabından açıklamada bulunuldu. Söz konusu paylaşımın ardından internette 28 yaşındaki futbolcuya ilişkin arama yapılmaya başlandı. Zanetha Goeieman Coleman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının kadrosuna kattığı Zanetha Goeieman Coleman hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Namibyalı kanat forvet mevkiinde oynayan Zenatha Goeieman Coleman’ın profesyonel futbolculuk kariyeri ve oynadığı takımlar...

ZANETHA GOEİEMAN COLEMAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zenatha Goeieman Coleman, İspanyol Primera División kulübü Sevilla FC'de orta saha oyuncusu olarak oynamış Namibyalı futbolcudur.

Zenatha Goeieman Coleman 25 Eylül 1993 yılında Keetmanshoop, Namibya'da dünyaya geldi.

Zenatha Goeieman Coleman, 2014 Afrika Kadınlar Şampiyonası'nda Namibya takımının bir parçasıydı.

ZANETHA GOEİEMAN COLEMAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Zenatha Goeieman Coleman'ın oynadığı takımlar şu şekilde:

2011–2015 JS Akademisi

2016–2017 Gintra Üniversiteleri

2018 - 208 Zaragoza CFF

2018–2020 Valensiya

2020– 2022 Sevilla

FENERBAHÇE, ZANETHA GOEİEMAN COLEMAN'I KADROSUNA KATTI

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Namibyalı kanat forvet mevkiinde oynayan Zanetha Goeieman Coleman’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Ailemize hoş geldin Zanetha Goeieman Coleman" ifadesine yer verilirken; kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız Namibyalı kanat forvet mevkiinde oynayan Zenatha Goeieman Coleman’ı kadrosuna kattı.

Oyuncumuza, ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."



