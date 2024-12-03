SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Zaniolo, eski takımının taraftarlarını çıldırttı! Attığı gol sonrası İtalya'da gündem olan hareket...

Zaniolo, eski takımının taraftarlarını çıldırttı! Attığı gol sonrası İtalya'da gündem olan hareket...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.12.2024 11:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicolo Zaniolo, Roma'ya attığı golün ardından eski takımının taraftarlarını adeta çıldırttı. Gol sevinci sırasında formasını çıkartıp inanılmaz bir sevinç gösteren Zaniolo'ya Roma taraftarları büyük tepki gösterdi.

Zaniolo, eski takımının taraftarlarını çıldırttı! Attığı gol sonrası İtalya'da gündem olan hareket...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, Roma deplasmanında 2-0 galip gelerek derbiyi kazandı. İtalyan futbolcu Zaniolo'nun eski takımına attığı gol sonrası hareketleri gündem oldu.

TARAFTARDAN TEPKİ

1770300-zaniolo-roma-yi-cileden-cikardi-674ebc26846e0

Roma'dan olaylı şekilde ayrıldığı bilinen Zaniolo'nun attığı gol sonrası formasını çıkartıp sevinmesi taraftarın sabrını taşırdı. Zaniolo'yu yuhalayarak tepki gösteren taraftarlar sonrasında ıslıklayarak ve küfürlü tezahüratlar yaparak protesto etti.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Screenshot_1

Zaniolo'nun yaptığı bu hareket, İtalyan futbolunun gündemine oturdu. Eski takımına karşı yaşadığı bu sevinç İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

Anahtar Kelimeler:
zaniolo
En Çok Okunan Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Jose Mourinho ile Selçuk İnan sarıldı! Kadıköy'de tansiyon yükseldi

Jose Mourinho ile Selçuk İnan sarıldı! Kadıköy'de tansiyon yükseldi

Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklama!

Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.