Zaniolo, eski takımının taraftarlarını çıldırttı! Attığı gol sonrası İtalya'da gündem olan hareket...

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, Roma deplasmanında 2-0 galip gelerek derbiyi kazandı. İtalyan futbolcu Zaniolo'nun eski takımına attığı gol sonrası hareketleri gündem oldu.

TARAFTARDAN TEPKİ

Roma'dan olaylı şekilde ayrıldığı bilinen Zaniolo'nun attığı gol sonrası formasını çıkartıp sevinmesi taraftarın sabrını taşırdı. Zaniolo'yu yuhalayarak tepki gösteren taraftarlar sonrasında ıslıklayarak ve küfürlü tezahüratlar yaparak protesto etti.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Zaniolo'nun yaptığı bu hareket, İtalyan futbolunun gündemine oturdu. Eski takımına karşı yaşadığı bu sevinç İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.