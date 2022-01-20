Zara'da çocukların "traktörboard" keyfi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir çiftçi, naylon çadır üzerine yerleştirdiği kanepeyi kar üzerinde traktörle çekerek çocuklarının kayak hayalini gerçekleştirdi.

Nasır köyünde çiftçilikle uğraşan 39 yaşındaki Kenan Kaya, çocuklarını Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne götüremeyince kayak keyfini ayaklarına getirdi.

Evinden çıkardığı kanepeyi naylon çadırın üzerine yerleştiren Kaya, üzerine de çocuklarını ve arkadaşlarını oturttu.

Kaya, daha sonra kanepenin bir ucunu halatla traktörün arka kısmına bağladı.

Kanepeyi traktörle çekerek hem kendi çocuklarına hem de köydeki diğer çocuklara kızak keyfi yaşatan Kaya, AA muhabirine, çocuklarının isteği üzerine böyle bir fikrin aklına geldiğini anlattı.

Kaya, "Sabah erkenden kalktı çocuklar, kar yağmış, 'Baba bizi ya Yıldızdağı'na götür ya da kaydır bizi yollarda' dediler. Ben de Yıldızdağı'na gidemeyeceğimizi söyledim. Hiç değilse köy yolunda kaysınlar düşüncesiyle hemen traktörü çıkarttık. Arkasına çadır bağladık. Baktık çadırın içerisine çocuklar sığmıyor, kanepe getirdik. Kanepeyi traktörün arkasına taktım ve her tarafı gezdik. Nasip olursa bir gün de Yıldızdağı'na götüreceğim çocukları." diye konuştu.

