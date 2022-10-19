Zararlı yazılım NullMixer, kullanıcıların hesaplarını ve ödeme verilerini hedef alıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, kullanıcıların kimlik bilgilerini, adreslerini, kredi kartı verilerini, kripto para birimlerini ve Facebook ve Amazon hesaplarını çalan kötü amaçlı yazılım NullMixer'ı yayan yeni bir kampanya ortaya çıkardı.

Şirket açıklamasına göre, NullMixer, yazılımları yasa dışı olarak indirmek için yazılım kırma aracı, keygen ve aktivatör sunan web siteleri aracılığıyla siber suçlular tarafından aktif olarak dağıtılıyor. Bu tür sayfalar istenen yazılımı sağlamak yerine, kurbanların cihazlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırdıkları için kullanıcılar açısından her zaman bir tehdit oluşturuyor. Çoğu durumda kullanıcılar reklam yazılımları veya diğer istenmeyen yazılımlarla karşılaşsalar da NullMixer bunlardan daha tehlikeli. Aynı anda çok sayıda Truva atı indirebiliyor ve herhangi bir bilgisayar ağında büyük ölçekli bir enfeksiyona yol açabiliyor.

Bulaşma, söz konusu sitelerden kırık yazılım indirmeye çalışırken meydana geliyor. Kullanıcı, parola korumalı bir yazılım ve ayrıntılı talimatlar içeren bir sayfaya tekrar tekrar yönlendiriliyor. Başta her şey normal görünüyor. Ancak kullanıcı talimatları izlerse, virüs bulaşmış makineye indiriciler, casus yazılımlar, arka kapılar, bankacılık Truva atları ve diğer tehditler dahil olmak üzere birden fazla kötü amaçlı yazılım dosyası bırakan NullMixer'le tanışıyor.

NullMixer aracılığıyla yayılan tehditler arasında virüslü makinelerden kredi kartı ve kripto para cüzdan verilerini alan RedLine'nın yanı sıra, Socelar adıyla da bilinen Disbuk yer alıyor. Disbuk ile Facebook ve Amazon çerezlerini çalan saldırganlar, bu sitelerde kurbanların hesaplarına erişerek kimlik bilgilerini, adreslerini ve ödeme detaylarını kolayca elde edebiliyor.

Siber suçlular, arama motorlarının ilk sayfasında yer almak için profesyonel "SEO" araçlarını kullanıyorlar. Böylece İnternet üzerinden "crack" ve "keygen" gibi kelimeleri ararken kolayca kendilerini gösterebiliyor ve mümkün olduğu kadar çok kullanıcıyı tuzaklarına düşürebiliyor.

Yılın başından bu yana Kaspersky güvenlik çözümleri, dünya çapında 47 bin 500'den fazla kullanıcıya virüs bulaştırma girişimini engelledi. En çok hedeflenen ülkelerden bazıları Brezilya, Hindistan, Rusya, İtalya, Almanya, Fransa, Mısır, Türkiye ve ABD olarak sıralanıyor.

- "Sağlam bir güvenlik çözümü kullanın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Haim Zigel, güvenilmeyen kaynaklardan herhangi bir dosya indirmenin gerçek riskleri beraberinde getirdiğini belirterek, "Bunun sonunun ne olacağını ve bu sefer hangi tehditle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. NullMixer'in bulaştığı kullanıcılar aynı anda birkaç tehditle karşılaşıyor. Örneğin klavyenize yazdığınız tüm bilgiler saldırganlar tarafından izlenebiliyor. Bu iş Facebook'ta arkadaşlarınıza yazdığınız mesajlardan Amazon'da sipariş vermek için kullandığınız adrese, cihazınızdaki veya kripto para hesaplarındaki oturum açma bilgilerine, şifrelere ve kredi kartı verilerine kadar uzanıyor. Sonuç olarak tüm bilgilerinizi içeren cihazınız siber suçluların eline geçiyor. Bilinmeyen bir siteden bir şey indirmeye karar verdiğinizde bunu aklınızda bulundurun. Çünkü bu tehdit, yalnızca lisanslı ürünler ve sağlam güvenlik çözümleri kullanılarak önlenebilir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, NullMixer'dan korunmak için şunları öneriyor:

"Yazılım indirmek için yalnızca güvenilir kaynakları kullanın. Kötü amaçlı yazılımlar ve istenmeyen uygulamalar genellikle üçüncü taraflar aracılığıyla dağıtılır ve burada kimse bunların güvenliğini resmi web mağazalarının yaptığı gibi kontrol etmez. Yasal bir web sitesinden yönlendirilmiş olsanız bile, korsan yazılım veya diğer yasa dışı içerikleri indirmeyin. Bilinmeyen işlemler için çevrim içi hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. İnternette dikkatlice gezinirken bile indirebileceğiniz casus yazılımlar, güvenli web sitelerine girdiğiniz bilgileri çalabilir. Casus yazılımlar, virüs bulaşmış bilgisayarda gerçekleştirilen her eylemi başka bir kullanıcıya canlı yayınla aktaran bir video kamera gibi çalışır. Kullanıcı genellikle kötü amaçlı yazılımın bilgisayarında olduğundan habersizdir ve güvende olduğunu düşünerek banka web sitelerine kişisel bilgiler girmeye devam eder. Sağlam bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Internet Security ürününde yer alan özel tarama yetenekleri, internet üzerinde takipten ve tehditlerden korunmanıza yardımcı olabilir."

