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Zayıflama çayı içenler bu haberi mutlaka okumalı!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Diyetisyenler piyasada ve sosyal medyada sürekli göze çarpan zayıflatma çayları ve bilinçsiz diyetlerin geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda uyardı. Diyetisyen Seda Demetgül, “Diyet sağlık için yapılmalıdır, daha güzel görünmek uğruna aç kalıp kaslarınızı kaybetmeyin“ dedi.

Zayıflama çayı içenler bu haberi mutlaka okumalı!

Haftada 5 kilo verdiren karışım, ayda 15 kilo verdiren meyve, bir hafta da 7 kilo zayıflatan çay gibi reklamların aldatıcı olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Seda Demetgül, “Bilinçsiz yapılan şok diyetlerle verilen kilolar genellikle kas kayıplarına neden olur ve fazlasıyla kilo olarak geri döner. Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirip, su tüketimine dikkat ederek ve hayatımıza fiziksel aktiviteyi yerleştirerek daha sağlıklı olmak için sadece yaşam şekli değişiklikleri sağlayarak, herkes için belirlenmiş ideal kilolarda olmayı hedeflemeliyiz” diye konuştu.

Demetgül, şu tavsiyelerde bulundu:

zayıf

“Güzel görünmek için mi? Fit olmak için mi? Aslında burada çok büyük yanılgıya düşüyoruz. En başta sağlıklı olmak için diyet yapmalıyız. Sağlıklı olmak başta kendimizi iyi hissetmektir, bunun yanında kan değerlerimizin normal aralıklarda olması, psikolojik ve fiziksel olarak iyi olma halidir. Diyeti daha sağlıklı olmak için yapmalıyız. Diyet sözlük anlamıyla; sağlığı korumak ya da düzeltmek gereğiyle uygulanan beslenme düzenidir. Diyet dediğimizde aklımıza ilk olarak kısıtlanmış sınırlandırılmış besinler hatta aç kalmak bile geliyor. Size özel hazırlanan hiçbir diyette aç kalmazsınız, zaten kalmamalısınız da. Diyet kesinlikle aç kalmak değildir. Sadece hangi besinleri ne zaman, ne sıklıkla ve ne kadar tüketmemeniz gerektiğini planlanmaktadır. Aç kaldığınız diyet programları size uygun bir program değildir ve sağlıklı kilo kaybı sağlamanızı önleyecektir. Bu yüzden her bireyin diyet programı birbirinden farklıdır ve bireye özgüdür. Bu yüzden mutlaka bir diyetisyenle beraber günlük beslenme programınızı konuşmalısınız ve diyet listenizi beraber planlamalısınız. Unutmayalım ki diyet programlarının ilk amacı sağlıklı olmaktır. Sağlığımız için bazen kilo almak bile gerekiyor olabilir. Kilo vermeye ihtiyacımız olma sebepleri ise kan şekerlerinin daha uygun seviyede tutulması, tansiyonun daha düzenli seyretmesi gibi sebepler olabilir. Aslında tüm bireyler günlük beslenme şekillerini bir beslenme uzmanı ile değerlendirmeli, mutlaka günlük beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeli ve yaşam şeklinde nasıl değişiklikler yapması gerektiğini, bunları nasıl yapabileceğini danışmalıdır. Diyet dönem dönem yapılması gereken bir iş gibi değil de hayatımızın sürekli alışkanlığı olan bir sağlıklı beslenme programı olmalıdır.”

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