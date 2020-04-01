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Zayıflama için mucizevi besinler! Birlikte kullanıldıklarında...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Yazın yaklaşmasıyla beraber herkesi bir zayıflama telaşı sarmaya başladı. Fit görüntüleri ile mayo ve bikinilerin hakkını vermek isteyenler zayıflama kürlerini araştırıyorlar. Kış aylarında yenilen yemeklerin "ödem" olarak vücuduna döndüğünü söyleyenler zayıflamanın yollarını inceliyorlar. Herhangi bir kimyasal kullanmadan mutfağınızda olan maydanoz ve limon ile mucizeler yaratabilirsiniz.

Zayıflama için mucizevi besinler! Birlikte kullanıldıklarında...

Zayıflama kürü denince insanların aklına limon ve maydanoz birlikteliği gelir. Uzmanların faydalarını saya saya bitiremedikleri limon ve maydanoz; zayıflamak isteyenlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Ekonomik ve kolay ulaşılabilir olması ile maydanoz ve limon ödemi atmak için sıkla kullanılmaktadır. Peki, limon ve maydanozun kilo verme yolundaki etkisi nedir? Kilo vermek için limon ve maydanoz kürü doğru bir tercih midir? İşte, limon ve maydanoz ilişkisine dair merak edilen bütün detaylar...

LİMON VE MAYDANOZUN KİLO VERMEDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Güne başlarken içilen bir bardak limon-maydanozlu su metabolizmayı hızlandırır. Ancak bu nokta dikkat edilmesi gereken limon-maydanozlu su karışımından önce herhangi bir şey yememek ve içmemektir.
Vücudun uyanmasını sağlayan limon-maydanoz kürü gün içerisinde enerjik ve daha hareketli hissetmenize yardımcı olur. Böylece daha az efor sarf ederek kalori yakımını hızlandırabilirsiniz.
Limon içinde bulunan antioksidanlar, pektin ve C vitamini sayesinde vücuttaki yağ yakımını hareketlendirir. Yağ yakımının hızlanması kilo vermenize yardımcı olur.
Limon-maydanoz kürü vücuttaki ödem ve toksinlerin atılmasında favori bir içecektir.
Limon-maydanoz kürü karaciğer yağlanmasını önleyen en doğal ilaçtır.
Kilo vermenin en etkili silahı olan limon-maydanoz kürü iştahı dengeler. Kişinin tokluk hissini arttıran bu kürden sonra normalden daha az yemek yemeniz olasıdır.

LİMON VE MAYDANOZ KÜRÜ İLE KAÇ KİLO VERİLİR?

Bir kişinin kilo verme hızı tamamen kişisel bir meseledir. Kilo verme miktarını ise; yaş, mevcut kilo, kronik rahatsızlıklar, hastalıklar ve cinsiyet vb. faktörler etkilemektedir. Bu nedenle limon-maydanoz kürü ile sabit oranda bir kilo verme miktarını ifade etmek doğru olmaz. Ancak bu kürün mutlaka kilo verdirme konusunda etkili olduğunun altının çizilmesi gerekir.

LİMON VE MAYDANOZ KÜRÜ İÇİN YAPILAN TARİFLER

Maydanoz kürü ile güne zinde başlayarak daha enerjik hissedebilirsiniz. Üstelik metabolizmanızı hızlandırarak kilo verme yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Sağlık için önemli bir besin olan maydanoz; kansere, diyabete ve kemik zayıflığına karşı korunmaya yardımcı olur.

Maydanoz + Limon + Su

Yarım demet maydanoz, 1 adet limon ve 1 bardak suyu blenderin içine yerleştirin ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Karışımın vitamini kaybetmemesi için hemen tüketilmesi gerekir. Kahvaltıdan yarım saat önce içilmesi de tavsiye edilir.

Lahana + Maydanoz + Limon + Su

2 su bardağı su, 3 yaprak beyaz lahana, 15 dal maydanoz ve yarım limon bu kür için yeterli olur. Bir tencerenin içine suyu koyup kaynatın. Ardından kaynayan suyun içerisine beyaz lahanaları ekleyin ve 3 dakika bekletin. Sonrasında maydanozları da katıp 3 dakika daha kaynatın. Ocağın altını kapatıp yarım limonun suyunu bu karışıma ekleyin. Bütün malzemeleri ekledikten sonra süzerek suyunu içebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
zayıflma, diyet, kilo verme,

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