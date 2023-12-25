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Zayıflamak için başladığı kick boksta dünya kupası üçüncülüğüne uzandı

25.12.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Malatya'da kilo vermek amacıyla 3 yıl önce kick boksa başlayan ve Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra çeşitli dereceleri bulunan milli sporcu Ömer Faruk Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefine odaklandı.

Bu yıl ocak ayında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası yıldızlar + 69 kiloda altın madalya kazanarak milli takıma seçilen 15 yaşındaki Ömer Faruk Yılmaz, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'na katıldı.

Burada da aynı kategori ve kilogramda mücadele eden Yılmaz, bronz madalya kazandı. Yılmaz ayrıca eylül ayında katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde rakibine elendi.

Milli sporcu Ömer Faruk Yılmaz, AA muhabirine, kilo vermek için başladığı kick boksta ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar kazandığını söyledi.

Antrenmanlara başladığı ilk günlerde yaşıtlarına göre kilolu olması nedeniyle çok zorlandığını, kiloları yüzünden yapamadığı teknikler için ağlayarak eve gittiği günler olduğunu anlatan Yılmaz, antrenörünün teşvikiyle spora devam ettiğini ifade etti.

Kick boksta bu yıl hem ulusal hem de uluslararası başarı elde ettiğini aktaran Yılmaz, "Günlük yaklaşık 1,5 saat antrenman yapıyorum. Bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyordu. Yaşıtlarımız dışarıda top oynarken, biz burada bir şeyler başarmak için çabalıyorduk. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na depremden önce katıldım. Depremden sonra da Dünya Kupası'na katılarak üçüncüsü oldum." dedi.

Türkiye Şampiyonası'nda yarı finalde sakatlık geçirmesine rağmen müsabakaya devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Bacağımdaki tendon koptu, finale kopuk tendonla çıktım. Mücadelemi en iyi şekilde vererek, Türkiye şampiyonu oldum. Benim için gurur vericiydi." diye konuştu.

DEPREM NEDENİYLE ANTRENMANLARI DIŞARIDA YAPTI

Yılmaz, milli takıma seçilmesinin ardından Dünya Kupası için hazırlık yaptığını ancak meydana gelen Kahramanmaraş depreminde evlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle eğitimine devam etmek için Elazığ'a gittiğini anlattı.

Elazığ'dan antrenman için Malatya'ya geldiğini ama deprem sürecinde spor salonunda depremzedelerin kaldığını aktaran Yılmaz, "Biz de antrenmanlarımıza dışarıda devam ettik. Çabamı Dünya Kupası'nda üçüncülük elde ederek taçlandırdım. Bunun için mutluyum. İstediğim şampiyonluktu ama üçüncülük geldi. Dünya Kupası'na ilk defa katıldım. Benim için çok büyük bir ortamdı, heyecanlandım. Çeyrek finali aldıktan sonra yarı finalde kaybettim." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şu an haftada 4 gün antrenman yaptığını anlatarak, "Maçlar yaklaştığında bunu her gün çift idmana çıkarıyorum. Bir buçuk saat ideal antrenmanlarımı yapıyorum. Amacım dünya şampiyonluğu. Hedefimden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Dünya şampiyonu olana kadar yoluma devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

ANTRENÖR YİĞİT: "YAĞMURDA, KARDA, KIŞTA İDMAN YAPTIK"

Antrenör Yakup Yiğit, kilo vermek için spora başlayan Yılmaz'ın ilk önce zayıflamasına öncelik verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte yaşıtlarına göre kilolu olduğu için ailesinin, arkadaşlarının Ömer'den pek bir beklentisi yoktu. Tabii biz Ömer'e inandık ve güvendik. 2022 yılında Türkiye Şampiyonası'na götürdük, tecrübe oldu. Bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlar nedeniyle salon dışında antrenman yaptık. Basketbol sahalarında yağmurda, karda, kışta idman yaptık. Ömer de Elazığ'dan her gün Malatya'ya gidip geldi, akşamları antrenman yaptı. Milli takıma seçildi ve Dünya Kupası'nda üçüncü oldu."

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