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Ze Luis’in menajeri: Beşiktaş harika bir kulüp

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın gündemindeki Ze Luis’in menajeri Jose Fouto, siyah-beyazlı ekibin futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayarak "Beşiktaş harika bir kulüp ve bunu herkes bilir" ifadelerini kullandı.

Ze Luis’in menajeri: Beşiktaş harika bir kulüp

Beşiktaş’ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis’in menajeri Jose Fouto’dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş’ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto’nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa’da büyük bir kulüp. Ze Luis’in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş’ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Fouto, Ze Luis’in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi. (İHA)

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