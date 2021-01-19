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Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti

19.01.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Denizli’ye doğu illerinden gelen 2 şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilmesi üzeri otogarda operasyon düzenlendi.

Denizli’ye doğu illerinden gelen 2 şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilmesi üzeri otogarda operasyon düzenlendi. Otobüsle gelen 2 şüpheli bellerine bağlayarak sakladıkları 3 poşet 370 gram toz esrar maddesi ile yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Doğu illerinden Denizli’ye otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Narkotik ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine zehir tacirlerini Denizli sınırlarına girdiği anda takibe aldı. Denizli otogarında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeleri bellerine bağlamışlar
Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan arama neticesinde şüphelilerin bellerine bağlayarak sakladıkları 3 poşet halindeki 370 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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