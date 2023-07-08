Zehra Güneş doğum günü pozlarıyla büyüledi! Yaşını duyanlar inanamadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeriyle takdir topluyor. Güneş aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Zehra Güneş, güzelliği ile nefes kestiği pozlarını "24. yaşıma not! Kendi kutup yıldızın ol. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız!" notuyla paylaştı.

Güneş'in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Ünlü ismin yaşı takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri "Nasıl benimle aynı yaşta" gibi yorumlar yaparken bazı takipçileri ise güzel voleybolcuya "İdolünle aynı gün doğmak", "Doğdu güneşimiz", "İyi ki doğdun" gibi tebrik mesajları gönderdi.

12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Zehra Güneş, başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündemi meşgul ediyor.

Hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmayan Güneş'in Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



