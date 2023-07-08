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Zehra Güneş doğum günü pozlarıyla büyüledi! Yaşını duyanlar inanamadı

08.07.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolcu Zehra Güneş başarıları kadar güzelliği ile de sık sık gündem oluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Güneş doğum günü pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin kaç yaşına girdiğini duyanlar çok şaşırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeriyle takdir topluyor. Güneş aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.

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Zehra Güneş, güzelliği ile nefes kestiği pozlarını "24. yaşıma not! Kendi kutup yıldızın ol. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız!" notuyla paylaştı.

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Güneş'in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Ünlü ismin yaşı takipçilerini ikiye böldü.

zehra-güneş-doğum-günü-pozuyla-mest-etti

Bazı takipçileri "Nasıl benimle aynı yaşta" gibi yorumlar yaparken bazı takipçileri ise güzel voleybolcuya "İdolünle aynı gün doğmak", "Doğdu güneşimiz", "İyi ki doğdun" gibi tebrik mesajları gönderdi.

zehra-güneş-dekolteli-poz-verdi

12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Zehra Güneş, başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündemi meşgul ediyor.

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Hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmayan Güneş'in Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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