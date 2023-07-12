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Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! 23 cm boy farkı olay olmuştu

12.07.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Güzelliği ile dikkat çeken Güneş’in eski sevgilisi bakın kim çıktı...

Milli Takım'daki başarılarıyla dikkatleri üzerine toplayan güzel voleybolcu Zehra Güneş kabiliyetinin yanı sıra sempatik tavırlarıyla da ilgi odağı oluyor. Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızının eski sevgilisi merak konusu oldu.

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24 yaşındaki ünlü voleybolcu aralık ayına kadar Eren Dişli ile beraberdi. Çiftin ilişkileri yaklaşık bir yıl sürdü.

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Zehra Güneş ve sevgilisi son olarak ilişkilerinin 1. yılını sosyal medya hesabından paylaştıkları romantik pozla kutlamıştı. Kutlamanın ardından Eren Dişli'nin, sevgilisine evlenme teklifi ettiği ortaya çıkmıştı.

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Boyu 1.97 olan Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

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İş insanı Davut Dişli'nin oğlu olan Eren Dişli, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olmasının yanı sıra Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin de Yönetim Kurulu Başkanı.

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