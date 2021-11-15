Zehra Güneş'in pozları sosyal medyayı salladı!

Tokyo Olimpiyatları'nda dünya çapında kitle yakalayan Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, her geçen gün adından söz ettirmeyi başarıyor.

"BÖBREKLERİNİ ÜŞÜTECEKSİN"

Zehra'nın dikkat çeken pozlarına, takım arkadaşları yorum yağdırdı. Ebrar Karakurt, "Abi bu ne, titrettin beni" yorumunu bıraktı. Naz Aydemir Akyol da, "Kapat kız belini, böbreklerini üşüteceksin" yorumunu yaptı.

"ERKEK ARKADAŞ KULLANMIYORUM"

Başarılı voleybolcu geçtiğimiz haftalarda aşk hayatıyla ilgili yaptığı espri yüzünden gündem olmuştu. Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım" demişti.

