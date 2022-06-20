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Zehra Güneş kardeşi İrem Güneş'i paylaştı! "Ablasının aynısı"

20.06.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da öne çıkıyor. Başarılı sporcu son olarak kardeşi İrem Güneş ile pozunu paylaştı. Ablası gibi voleybolcu olan İrem Güneş'i görenler "Zehra junior", "Ablasının aynısı" yorumlarında bulundu.

Zehra Güneş kardeşi İrem Güneş'i paylaştı! "Ablasının aynısı"

Milli voleybolcumuz Zehra Güneş başarısıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş son olarak kardeşinin doğum gününü kutladı. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Güneş'in kendi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş gündem oldu.

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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün katan ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş'in kardeşini görenler paylaşım sonrası İrem Güneş'in pozlarına yorum yağdırdı.

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Genç sporcunun pozlarına , "Zehra junior", "Ablasının aynısı", "Güzellik genetik", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumlar yağdı.

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