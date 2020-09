Zeka Gücü'nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde

Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan ve 2016 yılında hayata geçen eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A’dan Z’ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Zeka Gücü eğitim platformu; Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX altyapısını kullanıyor.

Uzaktan eğitim döneminde sunduğu eğitimler ile farklılaşan Zeka Gücü mobil uygulaması, 65 binden fazla kullanıcı sayısına ulaştı. Yapay zeka eğitimlerinden uzay bilimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim içerikleri sunan Zeka Gücü uygulamasının içeriklerine meraklı çocuklar online olarak her an her yerden ulaşabiliyor.

Gaziantep Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'nden Matematik Kodlama Tasarım Takımı, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları - Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda "Uçan Küre" isimli tasarımıyla finale kaldı. Tuana Kapıdere, Nehir Özkeleş ve Mustafa Ali Şahin’den oluşan takımın geliştirdiği zamandan ve enerjiden tasarruf eden, ulaşım sorununa çözüm getirmek amacıyla tasarlanan "Uçan Küre", hem karada hem havada ulaşım olanağı sağlıyor. "Uçan Küre"nin prototip üretim süreci Turkcell Zeka Gücü sınıfında bulunan 3D yazıcılarda öğrencilerin ve öğretmenlerinin özverili çalışmaları sonucunda tamamlandı.