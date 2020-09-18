Zeka Gücü'nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde

İSTANBUL (AA) - Turkcell'İn özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü Sınıfları, yüzlerce proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te finale kaldı. Şirket açıklamasına göre, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl teknoloji yarışmalarını 21 kategoride düzenliyor. Turkcell tarafından Türkiye'de eğitim veren 10 BİLSEM'de bulunan Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları da ürettiği yeni teknolojilerle yarışmada 50 projeyle 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan finallere kaldı. Zeka Gücü Projesi kapsamında Turkcell'in donanımlı materyal desteği sağladığı diğer 35 BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler de 67 projeyle finallere kalarak büyük ödül için yarışmaya hak kazandı. "Akıllı Ulaşım", "İnsanlık Yararına Teknoloji", "Eğitim Teknolojileri", "Çevre ve Enerji Teknolojileri", "İnsansız Hava Aracı", "Tarım Teknolojileri" gibi alanlarda projeler üreten genç ekipler, bugüne dek ulusal ve uluslararası yarışmalarda 300'den fazla ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'den kazandığını yine Türkiye ile paylaşan bir şirket olarak özel yetenekli çocuklar için hayata geçirdikleri Zeka Gücü Projesi’nin, hem uluslararası camiada hem de yurt içindeki yarışmalarda hak ettiği takdiri görmesinin kendilerini çok gururlandırdığını belirtt. Erkan, "Mühendislerimizi desteklemek için yürütülen TEKNOFEST gibi, ilk yılından itibaren global arenada dahi ses getiren projede Turkcell olarak desteklediğimiz öğrencilerimizin finallerde yarışacağını görmek, teknoloji ve eğitim alanında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispat ediyor. Tüm öğrencilerimize finallerde başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu. - Zeka Gücü Sınıfları potansiyeli ortaya çıkarıyor Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü Projesi, Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırıyor ve onların erken yaşta kendini keşfetmesine imkan sağlıyor. Maker Hareketi'ne yönelik en kapsamlı adımlardan biri olarak görülen Zeka Gücü Projesi ile çocuklar sınıflarda yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor ve projeler geliştiriyor.