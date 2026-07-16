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Zeki Çelik resmen Juventus'ta! Kenan Yıldız'ın yanına bir Türk daha

Milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A devi Juventus'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalarken transfer bedelsiz olarak gerçekleşti.

Zeki Çelik resmen Juventus'ta! Kenan Yıldız'ın yanına bir Türk daha
Burak Kavuncu

Avrupa kariyerini İtalya'da sürdüren Zeki Çelik, yeni sezonda Juventus forması giyecek. İtalyan devi, milli futbolcunun transferini resmen açıklarken, 28 yaşındaki sağ bek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Zeki Çelik resmen Juventus ta! Kenan Yıldız ın yanına bir Türk daha 1

Juventus, Zeki Çelik'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, milli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalarken, tecrübeli futbolcunun yeni sezonda takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

ROMA'YA DUYGUSAL VEDA

Zeki Çelik resmen Juventus ta! Kenan Yıldız ın yanına bir Türk daha 2

Transferin ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Zeki Çelik, Roma camiasına teşekkür etti.

"Roma formasını giymek, bu renkler için savaşmak ve sizlerin önünde sahaya adım atmak benim için her zaman muazzam bir onur ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün hem bir futbolcu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım."

AVRUPA'DA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, Bursa Nilüfer ve İstanbulspor'daki performansıyla dikkat çektikten sonra Lille'e transfer olmuş, Fransa'da şampiyonluk yaşamasının ardından Roma'nın yolunu tutmuştu. Milli yıldız, şimdi ise kariyerine Avrupa'nın en köklü kulüplerinden biri olan Juventus'ta devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Zeki Çelik Kenan Yıldız
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