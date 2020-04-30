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Zeki Çelik, Türkiye'de 14 gün karantinaya girecek

FUTBOL HABERLERİ  | 30.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Zeki Çelik'in bu akşam özel uçakla Gaziantep'e geleceği ortaya çıktı.

Zeki Çelik, Türkiye'de 14 gün karantinaya girecek

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Zeki Çelik'in bu akşam özel uçakla Gaziantep'e geleceği öğrenildi.

Kırmızı siyahlı oyuncular Günay Güvenç, Kana Biyik ve Diarra'nın da içinde bulunduğu uçakla birlikte Türkiye'ye geleceği öğrenilen milli oyuncu Zeki Çelik'in 14 gün boyunca Gaziantep'teki yurtta karantina altında kalacağı bildirildi.

Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle Türkiye'ye gelmek için harekete geçen Zeki Çelik'in kendisi gibi Fransa'da bulunan Gaziantep FK'lı oyuncular Kana Biyik ve Diarra ile irtibata geçtiği ve uçağın parasını ortak bir şekilde ödeyerek Gaziantep'e gelme kararı aldığı öğrenildi. Zeki Çelik'in gece saatlerinde Gaziantep'te olması bekleniyor.

(Sporx)

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