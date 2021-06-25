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Zeki Yavru, Giresunspor'a imza attı

25.06.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da top koşturan Zeki Yavru, Süper Lig'in yeni ekibi Girensunspor'a gitti

Zeki Yavru, Giresunspor'a imza attı

Yeni Malatyaspor'da top koşturan Zeki Yavru Süper Lig'in yeni ekibi Girensunspor ile anlaştı

Trabzon doğumlu olan Zeki Yavru'nun Karadeniz ekibiyle 2 yıllık mukavele yaptı. Sarı kırmızılı formayla geride kalan sezonda 32 maçta forma giyen Yavru, Yeni Malatyaspor'a Denizlispor'dan transfer olmuştu.

Görev aldığı maçlarda çalışkanlığı ve oyun içindeki hırsıyla takımını ateşleyen oyuncu rolü olan tecrübeli sağ bek Yeni Malatyaspor formasıyla 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

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transfer Süper Lig Giresunspor
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