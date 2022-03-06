Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?

Seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerin beğenisini kazanmayı başaran Zeliha Kendirci 2003 yılında dünyaya geldi. Instagram'da, 'zelhakendirci' kullanıcı adıyla paylaşım yapan ve yaklaşık 41 bin takipçisi bulunan Zeliha Kendirdi, Müslüm filminin başrollerinden biri olan Şahin Kendirci'nin kardeşidir. İşte Zeliha Kendirci hakkında detaylar...

ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR?

2003 doğumlu Zeliha Kendirci 19 yaşındadır.

Aslen Adanalı olan Kendirci en son, başrollerinde Büşra Pekin, Nursel Köse gibi oyuncuların yer aldığı Dilber Ay filminde rol aldı.

Kendirci Dilber Ay filminde, Dilber Ay'ın çocukluğuna hayat verdi.

Kendirci'nin kardeşi Şahin Kendirci de, 2018'de yayımlanan dram filmi Müslüm'de genç Müslüm Gürses rolünü oynadı.



