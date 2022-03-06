MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?

Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?

06.03.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeliha Kendirci'nin hayatı merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışma programı sayesinde adını duyurmayı başaran Zeliha Kendirci zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alıyor. Sesiyle ön plana çıkan Zeliha Kendirci'nin aynı zamanda oyunculuk deneyimi de bulunuyor. Peki Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?

Seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerin beğenisini kazanmayı başaran Zeliha Kendirci 2003 yılında dünyaya geldi. Instagram'da, 'zelhakendirci' kullanıcı adıyla paylaşım yapan ve yaklaşık 41 bin takipçisi bulunan Zeliha Kendirdi, Müslüm filminin başrollerinden biri olan Şahin Kendirci'nin kardeşidir. İşte Zeliha Kendirci hakkında detaylar...

Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?

ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR?

2003 doğumlu Zeliha Kendirci 19 yaşındadır.

Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?

Aslen Adanalı olan Kendirci en son, başrollerinde Büşra Pekin, Nursel Köse gibi oyuncuların yer aldığı Dilber Ay filminde rol aldı.

Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?

Kendirci Dilber Ay filminde, Dilber Ay'ın çocukluğuna hayat verdi.

Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?

Kendirci'nin kardeşi Şahin Kendirci de, 2018'de yayımlanan dram filmi Müslüm'de genç Müslüm Gürses rolünü oynadı.

Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci kaç yaşında ve nereli?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şahin Kendirci kimdir?Şahin Kendirci kimdir?
Son hali şoke etti! 'Yıllar silindir gibi ezmiş'Son hali şoke etti! 'Yıllar silindir gibi ezmiş'
Daha önce cinsel organı görünmüştü! Şimdi de her yeri açıkta...Daha önce cinsel organı görünmüştü! Şimdi de her yeri açıkta...
Anahtar Kelimeler:
Dilber Ay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Ahmet Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Batuhan Yaşar kimdir, neden öldü?

Batuhan Yaşar kimdir, neden öldü?

Rusya intikama hazırlanıyor!

Rusya intikama hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İlginizi Çekebilir

Kabızlıktan kurtaran, bağırsakları anında temizleyen karışım!

Kabızlıktan kurtaran, bağırsakları anında temizleyen karışım!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Fenomenleri ifşa etti! “Hiç merak ettiniz mi?”

Fenomenleri ifşa etti! “Hiç merak ettiniz mi?”

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.