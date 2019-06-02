Zeljko Obradovic'ten oyuncularına tebrik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "İyi bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve taraftarımıza oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum. Topu iyi paylaştık. Sadece bir galibiyet aldık. Fark hiç önemli değil. Pazartesi günü TOFAŞ'ın vereceği reaksiyona hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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