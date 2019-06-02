SPOR

Zeljko Obradovic'ten oyuncularına tebrik

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 02.06.2019 08:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde TOFAŞ'ı 102-68 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta, iyi oynadıklarını söyledi.

Zeljko Obradovic'ten oyuncularına tebrik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "İyi bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve taraftarımıza oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum. Topu iyi paylaştık. Sadece bir galibiyet aldık. Fark hiç önemli değil. Pazartesi günü TOFAŞ'ın vereceği reaksiyona hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
'G.Saray serisi zor geçecek''G.Saray serisi zor geçecek'
Efes G.Saray'a karşı öne geçtiEfes G.Saray'a karşı öne geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zeljko obradovic Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tofaş Fenerbahçe Beko

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi Liverpool!

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi Liverpool!

Emre Belözoğlu tarih verdi

Emre Belözoğlu tarih verdi

Beşiktaş bombayı patlattı

Beşiktaş bombayı patlattı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ali Koç'tan İlker Ayrık'a teşekkür

Ali Koç'tan İlker Ayrık'a teşekkür

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

F.Bahçe 72 maç sonra kaybetti!

F.Bahçe 72 maç sonra kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeljko Obradovic'ten oyuncularına tebrik

Obradovic'ten oyuncularına tebrik

Ergin Ataman: Galatasaray serisi zor geçecek

'G.Saray serisi zor geçecek'

Anadolu Efes 82 - 77 Galatasaray Doğa Sigorta

Efes G.Saray'a karşı öne geçti

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçında saha karıştı

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Obradovic: Savunmada ve hücumda iyi basketbol oynadık

'İyi basketbol oynadık'

Fenerbahçe Beko 92 - 59 Türk Telekom

Son yarı finalist F.Bahçe Beko!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.