"Zemheri"de erik ağacı meyve verdi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kara kış olarak bilinen "zemheri" ayında erik ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi.

Karadeniz sahilindeki ilçe Çatalzeytin'de, 22 Aralık-30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsayan ve "zemheri" olarak ifade edilen ayda, erik ağacının meyve vermesi şaşkınlık oluşturdu.

Çatalzeytin Merkez Mahallesi muhtarı Yasin Korkmaz, AA muhabirine, 48 yaşında olduğunu ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Bölgede bu mevsimde kar olması gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Eskiden bu dönemlerde 50-60 santimetreye kadar kar olurdu. Son 4 yıldır eskisi kadar kar olmuyor. Normalde kar olması gereken şu dönemde erik ağacının bir yanı meyve bir yanı çiçek." dedi.

Zemheri ayında erik görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Korkmaz, "Bir sabah baktık erik ağacı meyve vermiş. İlk defa oluyor. Yaşlılara sordum, daha önce oldu mu diye? 'Biz de ilk kez görüyoruz' dediler. Ağaçta şu anda 10 tane erik var. Bir tarafından açıyor bir tarafından da meyve veriyor." diye konuştu