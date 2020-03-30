Zencefil, zerdeçal, sarımsak koronavirüse karşı korumuyor

Prof. Dr. Birol Baytan son zamanlarda koronavirüse karşı etkili olduğu şeklinde bilgi yayılan tuzlu su, sirke ve limonun tedavide hiçbir etkisi olmadığını ancak ayakkabı ve giysilerin temizliğinin virüsün yayılmasını önlemede önemli olduğuna vurgu yaptı.

GİYSİ, AYAKKABI VE KİŞİSEL TEMİZLİKTE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

SARS ve MERS virüslerinden sonra koronavirüs ailesinin yeni tanıdığımız bir çeşidi olan Covid-19 virüsünün günlerce cansız yüzeylerde kalabildiğini belirten Prof. Dr. Baytan, cansız yüzeylerde günlerce kalsa da hastalık oluşturma potansiyelinin 12 saatten uzun olmadığını söyledi. Prof. Dr. Baytan, "Bu dönemde en önemli temizlik önlemleri sık sık en az 20 saniye süre ile bol sabun ile elleri yıkamak ve mümkün ise kağıt havlu kullanmak. Ayakkabılar ile eve girmemek. Kalabalığa girersek mont ve paltolarımızı balkonda yaklaşık 12 saat havalandırmak önemli olabilir. Ama sık sık el yıkamak ve elimizi mümkün olduğunca az yüzümüze götürmek önemli” dedi.

'METAL YÜZEYLERDE DAHA UZUN KALIYOR'

Koronavirüsün metal yüzeylerde uzun kaldığını ifade eden Prof. Dr. Baytan, “Metal yüzeylerde uzun kaldığı bildiriliyor ancak virüsün hastalık yapıcı etkisi de kalıyor mu bu tam bilinmiyor. Bu yüzden tedbirli olup kirli olduğunu düşündüğümüz yüzeyleri dezenfektanlarla veya 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlemek etkili olabilir” diye konuştu.