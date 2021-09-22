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Zengin sneaker seçenekleri Morhipo'da

22.09.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengin sneaker seçenekleri Morhipo'da

İSTANBUL (AA) - Morhipo, sevilen markaların 2021-2022 sonbahar-kış sneaker koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, günlük hayatında rahatlıktan ödün vermeden şık bir görünüme sahip olmak isteyenlerin tercihi sneakerlar, bu sonbaharda da modanın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Erkeklerin spor kıyafetlerle beraber takım elbise ile de kullandığı, kadınların ise pantolon, elbise ve eteklerle kombinlediği sneakerlar günün her anına pratiklik, konfor ve şıklık katıyor.

Kadın, erkek ve çocuklar için sevilen markaların zengin sneaker koleksiyonlarından cool seçenekleri bir araya getiren Morhipo, en tarz modelleri morhipo.com.tr'de müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Klasikten beyaza, outdoor ya da performansa, dünyaca ünlü tasarımcıların elinden çıkan sneakerlardan rengarenk birçok farklı sneaker modeline uzanan geniş bir ürün yelpazesi Morhipo'da yer alıyor.

Morhipo'nun zengin günlük giyim koleksiyonunun en dikkati çekici parçaları arasında olan sneakerlar, hem spor hem de şık bir görünüme sahip olmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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