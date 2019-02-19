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Zenit - Fenerbahçe maçını Michael Oliver yönetecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 21 Şubat Perşembe günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver görev yapacak.

Zenit - Fenerbahçe maçını Michael Oliver yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, St. Petersburg Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Michael Oliver yönetecek.

ZENIT'IN STADI GAZPROM ARENA

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett'in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe zenit Michael Oliver UEFA Avrupa Ligi

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