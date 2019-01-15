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Zenit Kazan Erkek Voleybol Takımı Ankara'da kaza yaptı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

Ankara'da Zenit Kazan Erkek Voleybol takımını taşayan otobüs kaza yaptı. Takım otobüsü, polis otosu ve 3 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Erkek Voleybol Takımı oyuncuları otele yaya olarak giderken, yaralılardan Mert K.'nin kaldırıldığı hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Zenit Kazan Erkek Voleybol Takımı Ankara'da kaza yaptı

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. 16 Ocak Çarşamba günü oynayacağı maç için otele giden Zenit Kazan Erkek Voleybol takımının sporcularını taşıyan Muhammet Gökmen idaresindeki 06 GF 363 plakalı takım otobüsü, Hasan Özbay İmam Hatip Ortaokulu önünde Mert K.'nin kullandığı 06 NHR 06 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil, kaldırıma çarparak ters dönerken, takım otobüsünde ise hasar meydana geldi. O esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan polis otosu ile 2 otomobilin kaza yerine girmesi sonucu olay zincirleme trafik kazasına dönüştü. 06 NHR 06 plakalı otomobilin sürücü Mert K. ile yolcusu Nur Bala Göksu O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

VOLEYBOLCULAR KAZA YERİNDEN OTELE YÜRÜDÜ

Kaza yerinde mahsur kalan voleybolcular otele yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesine kaldırılan Mert K.'nin hastaneden firar ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarın iki şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

(DHA)

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zenit kazan Voleybol

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Zenit Kazan Erkek Voleybol Takımı Ankara'da kaza yaptı

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