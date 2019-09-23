Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!

Paris’te yapılan Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin yıllık olağan kongresinde şekerli içecekler ve tatlandırıcılı içecekler ile ilgili yapılan araştırmanın sonucu açıklandı. Kongreye katılan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, araştırmayla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

KALP DAMAR SİSTEMİ KAYNAKLI ÖLÜMLERİ YÜZDE 52 ARTIRIYOR

Duygu, "Bu çalışmada günde iki veya daha fazla bardak şekerli içecek tüketenlerle, ayda bir bardaktan daha az tüketenler kıyaslanmıştır. Tatlandırıcılı şekerli içecek tüketenlerde bu içecekleri ayda bir bardaktan az tüketenlere göre tüm sebeplerden ölüm oranları yüzde 26 daha fazla bulunmuştur. Benzer şekilde, günde iki veya daha fazla bardak tatlandırıcısız şekerli içecek tüketenlerde de ayda bir bardaktan az tüketenlere göre, tüm sebeplerden ölüm oranları yüzde 8 daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmadaki ölüm oranlarının daha yakından değerlendirildiği bir alt çalışmada ise tatlandırıcılı şekerli içeceklerin kalp damar sistemi kaynaklı ölümleri yüzde 52 arttırdığı saptanmıştır.”