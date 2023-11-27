Zeynep Bastık dudak dudağa pozdan sonra dekoltesini sergiledi

Şarkıcı Zeynep Bastık gerek sahne tarzı gerek iç çamaşırlı pozları gerekse şarkılarıyla adından söz ettiren bir isim.

Kazancını artıran ve Urla'da kendisine bir ev yapan şarkıcı önce sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile dudak dudağa kareleri paylaştı. Ardından ise kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Beline kadar inen göğüs dekoltesi ve kasığına kadar çıkan bacak dekoltesiyle pozlar veren Zeynep Bastık yine adından söz ettirmeyi başardı.

Bastık'ın pozlarına "Yine çok seksisin", "Kadın alev aldırdı ortamı" yorumları yağdı.









