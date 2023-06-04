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Zeynep Bastık, Gülşen ve Edis ile pozunu paylaştı! Görenler "Gülşen'e ne olmuş?" dedi

04.06.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile birlikte Barcelona'da tatil yapan Zeynep Bastık, arkadaşlarıyla eğlendi. Zeynep Bastık'ın pozunda Gülşen'i görenler "Bu ne hal", "Suratına ne olmuş" yorumlarında bulundu.

Zeynep Bastık, Gülşen ve Edis ile pozunu paylaştı! Görenler "Gülşen'e ne olmuş?" dedi

28 Mayıs'ta oy kullandıktan hemen sonra soluğu İspanya'nın Barcelona şehrinde alan Zeynep Bastık, tatiline devam ediyor.

Tatilini sürdüren Zeynep Bastık, Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile buluştu. Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Bastık, katıldıkları konserde eğlendikleri anları yayınladı.

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Su altından pozlar verdi! Tatil pozuna yorum yağdı Su altından pozlar verdi! Tatil pozuna yorum yağdı

Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile birlikte objektif karşısına geçen Zeynep Bastık, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Türkçe pop tatilde" notuyla paylaştı.

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Bastık'ın pozlarında Gülşen'in yüzü gözlerden kaçmadı. Gülşen'i görenler "Yüzüne ne olmuş", "Ne kadar kötü görünüyor", "Bu ne hal" yorumlarında bulundu.

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Zeynep Bastık Gülşen

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