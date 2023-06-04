Zeynep Bastık, Gülşen ve Edis ile pozunu paylaştı! Görenler "Gülşen'e ne olmuş?" dedi

28 Mayıs'ta oy kullandıktan hemen sonra soluğu İspanya'nın Barcelona şehrinde alan Zeynep Bastık, tatiline devam ediyor.

Tatilini sürdüren Zeynep Bastık, Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile buluştu. Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Bastık, katıldıkları konserde eğlendikleri anları yayınladı.

Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile birlikte objektif karşısına geçen Zeynep Bastık, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Türkçe pop tatilde" notuyla paylaştı.



Bastık'ın pozlarında Gülşen'in yüzü gözlerden kaçmadı. Gülşen'i görenler "Yüzüne ne olmuş", "Ne kadar kötü görünüyor", "Bu ne hal" yorumlarında bulundu.

